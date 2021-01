Commissie: honderd keer zoveel schone trucks nodig om doelen te halen

woensdag 20 januari 2021 , 10:10

Bron: Europese Unie, 2014, foto: Jan-Joseph Stok

BRUSSEL (ANP) - In 2030 moeten er ongeveer honderd keer zoveel uitstootvrije vrachtwagens zijn in Europa, om aan de CO2-doelen van de Europese Commissie te voldoen. Dat zegt de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA op basis van een nieuw onderzoek. De branchevereniging roept op tot maatregelen waarmee het interessanter voor vervoerders wordt om elektrische of waterstoftrucks aan te schaffen.

Het aantal vrachtwagens op de Europese wegen bedraagt 6,2 miljoen, waarvan de gemiddelde leeftijd dertien jaar is. Slechts ongeveer 2300 daarvan zijn volledig elektrisch, wat neerkomt op 0,04 procent. Om aan de CO2-eisen voor de sector, van een afname van de uitstoot met 30 procent, te voldoen moeten dat er 200.000 zijn in 2030. Opvallend is dat de Europese Commissie zelf de doelstelling heeft om in dat jaar 80.000 schone vrachtwagens op de weg te hebben, waarmee de eigen doelstelling voor CO2-uitstoot volgens ACEA niet kan worden gehaald.

Om aan de doelstellingen te voldoen zullen zowel de EU als de lidstaten actie moeten ondernemen om schoon rijden aantrekkelijker te maken, zegt ACEA. Zo denkt de branchevereniging aan het koppelen van de hoogte van de wegenbelasting aan de CO2-uitstoot, een beter systeem voor het beprijzen van CO2-rechten en de aanleg van een goed dekkend netwerk van laadpalen en waterstoftankstations voor trucks.

