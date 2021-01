Brussel roept Biden op de banden met EU weer aan te halen

woensdag 20 januari 2021 , 10:00

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP) - Het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, biedt de gelegenheid om de banden tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie weer nieuw leven in te blazen. "Vandaag is meer dan een overgang", zei EU-voorzitter Charles Michel in het Europees Parlement. "Vandaag is een kans om de transatlantische relatie, die de afgelopen vier jaar enorm is aangetast, te herstellen."

Michel riep Biden op "een nieuw pact te sluiten voor een sterker Europa. Voor een sterker Amerika. Voor een betere wereld." Volgens hem is de wereld de afgelopen vier jaar onder president Donald Trump "ingewikkelder, minder stabiel en minder voorspelbaar" geworden. Hij ziet vijf prioriteiten voor de VS en de EU: de multilaterale samenwerking bevorderen, Covid-19 bestrijden, de klimaatverandering aanpakken, de economische groei herstellen en de krachten bundelen voor veiligheid en vrede.

Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Europa "na vier lange jaren een vriend in het Witte Huis", zei ze in het EU-parlement. "We hebben gewacht op het aanbreken van dit nieuwe tijdperk. Europa is klaar voor een nieuwe start met onze oudste en meest vertrouwde partner."

.

