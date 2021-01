Voldoende steun voor Italiaanse premier Conte om door te gaan

woensdag 20 januari 2021 , 10:56

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

ROME (ANP/RTR/DPA) - De Italiaanse premier Conte heeft van het parlement voldoende steun gekregen om verder te regeren, nadat een partij zijn regeringscoalitie had verlaten. Een kleine meerderheid in het hogerhuis (Senaat) van het parlement schaarde zich achter hem, nadat hij een dag eerder ook al de vertrouwensstemming in het lagerhuis had overleefd. Daar kreeg Conte de absolute meerderheid achter zich.

De stemmingen waren nodig omdat de kleine coalitiepartij Italia Viva haar ministers vorige week had terugtrokken uit de regering. Zonder steun van de Senaat was Contes regering gevallen. Hij waarschuwde de senatoren voor een stuurloos Italië, uitgerekend tijdens de coronacrisis die van de Italianen een zware tol eist.

Italia Viva van ex-premier Renzi was uit de regering gestapt na onenigheid over de besteding van miljarden uit het Europese coronaherstelfonds. Renzi eiste veel meer ambitie van de regering, vooral op het vlak van gezondheid.

Terug naar boven