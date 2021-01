Brussel vraagt publiek mee te denken over digitaks

dinsdag 19 januari 2021 , 18:25

© Europese Unie 2016, Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een publieke raadpleging geopend over een nieuwe 'digitale heffing'. Het initiatief moet volgens het dagelijks EU-bestuur leiden tot eerlijke belastingheffing in Europa en zorgen dat internetbedrijven bijdragen aan het economisch herstel in de EU. De consultatieronde duurt twaalf weken.

De commissie kreeg vorig jaar juli opdracht van de EU-leiders om in 2021 voorstellen te doen over aanvullende eigen middelen voor de EU-begroting, waaronder een heffing op digitale diensten die uiterlijk op 1 januari 2023 moet ingaan. Volgens EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie) is eerlijke belasting van de digitale economie door de coronacrisis nog urgenter geworden. Veel bedrijven hebben door de pandemie grote klappen opgelopen maar door de lockdowns boeren internetbedrijven juist extra goed. "Terwijl we werken aan een duurzaam herstel is het vitaal dat ook digitale bedrijven daar voldoende aan bijdragen."

In de hele wereld zoeken autoriteiten naar manieren om bedrijven die digitaal geld verdienen te belasten. De internationale belastingwetgeving, die is gebaseerd op omzet en winst die ondernemingen maken in het land van vestiging, loopt achter op de digitale ontwikkelingen van de maatschappij. Internetbedrijven als Amazon en Apple zoeken fiscaal aantrekkelijke landen om te zetelen, maar draaien enorme omzetten in andere landen. Die lopen door de vestigingsregel belastinginkomsten mis.

Terug naar boven