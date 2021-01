EU-buitenlandchef: juist nu graag naar Moskou

dinsdag 19 januari 2021 , 18:18

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - De buitenlandchef van de Europese Unie voelt er niets voor een voorgenomen bezoek aan Moskou af te blazen wegens de arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalni. Die maakt zo'n bezoek juist "noodzakelijker dan ooit", zegt Josep Borrell.

In het Europees Parlement gaan, sinds Rusland de net van een moordaanslag herstelde Navalni zondag oppakte, stemmen op om Moskou voorlopig te mijden. De EU moet Rusland strafmaatregelen opleggen, onderstreepten Europarlementariërs dinsdag nog eens bijna eenstemmig.

Maar over sancties moeten de EU-landen het eens worden, zegt Borrell. En de EU kan ook niet met sancties volstaan. Diplomatieke druk is ook belangrijk, en Brussel moet dus in gesprek blijven gaan met Moskou, aldus de hoogste EU-diplomaat.

Als Borrell een Russische uitnodiging aanneemt en volgende maand toch naar Rusland afreist, moet hij in ieder geval bij Navalni langs in diens cel, vindt onder anderen de Litouwse Europarlementariër Petras Auštrevičius. Op dat verzoek kwam geen antwoord.

Verscheidene Europarlementariërs vinden het nu ook hoog tijd om te stoppen met de aanleg van een omstreden pijpleiding van Rusland naar Duitsland. Maar dat kan alleen als de bedrijven die Nord Stream 2 aanleggen de EU-regels schenden of als Duitsland zelf zich ertegen keert, zegt Borrell.

Terug naar boven