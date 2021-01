Commissie wil inenting van 70 procent volwassen EU-burgers voor zomer

dinsdag 19 januari 2021 , 15:48

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie roept de EU-landen op om 80 procent van de tachtigplussers en de zorgverleners uiterlijk in maart te hebben gevaccineerd en minimaal 70 procent van alle volwassenen tegen de zomer. "Dat is ambitieus maar haalbaar", zegt EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). Met de verwachte toename van nieuwe leveringen van vaccins de komende maanden is het belangrijk dat vaccineren onverwijld volgt, aldus het dagelijks EU-bestuur.

Met het toenemend aantal inentingen is het ook tijd om te besluiten over een Europees erkend vaccinatiebewijs, vindt de commissie. Zo'n certificaat garandeert "de juiste medische opvolging" en kan worden gebruikt om eventuele bijwerkingen te monitoren. Het is nog te vroeg om te overwegen de vaccinatiebewijzen voor andere dan medische doeleinden te gebruiken, stelt de commissie. Ze verwijst daarmee naar een pleidooi van de Griekse regering voor de invoering van een coronapaspoort waarmee gevaccineerde personen onbelemmerd door de EU zouden kunnen reizen.

De lidstaten moeten volgens Brussel ook meer testen op het DNA van een in positieve tests gevonden virus. Dat gebeurt nu gemiddeld bij 1 procent van de tests, maar zou moeten worden opgevoerd tot 5 tot 10 procent, zodat nieuwe varianten tijdig kunnen worden opgespoord. De commissie vraagt de lidstaten de bevindingen met elkaar te delen.

De commissie zet ook een mechanisme op om vaccins met armere landen te delen. "Heel binnenkort zullen we onze vaccindonaties aan de rest van de wereld bekendmaken", aldus Kyriakides. "Europa zal niet wegkijken van haar morele en politieke verantwoordelijkheden."

De strijd tegen Covid-19 is donderdag het hoofdthema op een top van de 27 EU-leiders. Ze zullen onder meer spreken over de vaccinatiecampagnes, nieuwe coronavarianten en de vaccinatiebewijzen.

