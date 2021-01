Brussel: topman Europese grenswacht vertelde waarheid niet

dinsdag 19 januari 2021 , 15:00

BRUSSEL (ANP) - De directeur van Frontex, de Europese kust- en grenswacht, heeft de ergernis gewekt van de Europese Commissie. Directeur Fabrice Leggeri heeft niet alleen zijn dienst niet op orde, maar heeft ook het Europees Parlement onjuist geïnformeerd, heeft de commissie hem te verstaan gegeven.

Frontex is in opspraak omdat de bewakers van de Europese buitengrenzen het illegaal terugduwen van vluchtelingenbootjes door Griekenland oogluikend zouden hebben toegestaan. Beelden van onderzoeksjournalisten wekken zelfs de indruk dat de dienst aan die verboden praktijk deelnam. Directeur Leggeri moest op het matje komen in het Europees Parlement, en wees daarbij onder meer naar de Europese Commissie. Die zou mede te wijten zijn dat veertig beloofde toezichthouders nog steeds niet zijn benoemd.

Dat is de Frontex-directeur even voor Kerstmis op een boze brief komen te staan, blijkt nu. Daarin sprak de commissie opnieuw "haar zorgen uit over een aantal processen binnen de dienst" en "zette zij uitlatingen recht" die Leggeri had gedaan toen het Europees Parlement hem in december aan de tand voelde, aldus een woordvoerder.

Later deze week buigt de raad van toezicht van Frontex zich over de dienst en zijn leiding. In die raad zitten, naast de commissie, ook de EU-landen.

