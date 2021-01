Luchtvaartsector pleit ook voor vaccinatiepaspoort

dinsdag 19 januari 2021 , 14:45

Bron: © PDC

GENÈVE (ANP) - Mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus zouden vrij moeten kunnen reizen binnen de Europese Unie. Om dat mogelijk te maken zou een coronapaspoort moeten worden ingevoerd. Dat zegt de internationale luchtvaartorganisatie IATA, die zich aansluit bij de oproep van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis om zo'n reisdocument.

IATA-baas Alexandre de Juniac liet Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen per brief weten heil te zien in het beleid waarbij hernieuwd vrij verkeer van personen op een veilige manier mogelijk wordt. "Het initiatief van premier Mitsotakis moet snel worden goedgekeurd door de Commissie en alle lidstaten", aldus De Juniac. Vaccinatie is volgens hem een belangrijk aspect voor het heropenen van de grenzen en het stimuleren van het economisch herstel.

Mitsotakis bepleitte eerder dat mensen door de invoering van een coronapaspoort ook worden gestimuleerd om zich te laten inenten tegen Covid-19. Critici menen dat tegelijkertijd het gevaar bestaat dat er valse vaccinatiepaspoorten in omloop komen.

De 27 EU-lidstaten komen op 21 januari bijeen voor nieuw topoverleg. Dan wordt onder meer gesproken over het voorstel van de Griekse premier, maar ook over vaccinatiecampagnes en de nieuwe coronavarianten. IATA hoopt dat de landen zullen afspreken om gemeenschappelijke certificering te ontwikkelen.

Terug naar boven