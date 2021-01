VS willen 'rafelige bondgenootschappen' opknappen tegen China

dinsdag 19 januari 2021 , 14:29

WASHINGTON (ANP/AFP) - De aanstaande minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Anthony Blinken, wil de "rafelige bondgenootschappen" herstellen en samen "China de baas worden". Volgens Blinken moeten de VS de voornaamste wereldmacht blijven, maar ook nieuwe samenwerking zoeken in de wereld voor internationale uitdagingen als de verandering van het klimaat en het gevreesde coronavirus. De internationale relaties van de VS met bijvoorbeeld Europa, China, Rusland, de NAVO, de VN en de buurlanden Mexico en Canada zijn de afgelopen vier jaar veel slechter geworden.

De New Yorker Blinken zegt dit bij zijn komende installatie als minister. Amerika heeft volgens hem meer capaciteiten dan welke andere mogendheid dan ook om landen "te mobiliseren voor hogere doelen". De 58-jarige Blinken is onder meer bekend door zijn inzet voor humanitaire kwesties.

De nieuwe regering van de Democraat Joe Biden lijkt een belangrijk deel van het beleid van Bidens voorganger Donald Trump radicaal over boord te gaan gooien. Trump predikte het nationaal belang als prioriteit en zag in veel bondgenootschappen en verdragen zaken die in zijn ogen in strijd met dat belang waren. Ook militair ingrijpen in het buitenland vond Trump meestal geldverspilling. Hij schold graag op het defensiebondgenootschap NAVO waar Washington volgens hem circa 70 procent van de kosten voor betaalt. Trump hekelde eerdere handelsverdragen, vooral die met China, met de buurlanden en Europa, waarin de VS volgens Trump benadeeld werden.

Blinken omarmt China niet in zijn toespraak van dinsdag. Hij wil zelfs bondgenootschappen repareren om de Volksrepubliek te temmen, maar hij zei ook dat hij bescheidenheid zal betrachten. Hij heeft eerder wel de nieuwe handelsovereenkomsten die Trump met China sloot "een debacle" genoemd. Hij is ook geen fan van de brexit die hij eerder als "een volslagen rotzooi" betitelde. De Joodse Blinken heeft Trumps beleid ten aanzien van Israël wel geprezen en heeft daarom het aangaan van betrekkingen tussen Israël en Arabische Golfstaten toegejuicht. Hij heeft Trump bekritiseerd over diens opzegging van een internationaal nucleair akkoord met Iran.

