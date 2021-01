Europees Parlement blijft proberen jonge Britten te boeien

dinsdag 19 januari 2021 , 13:26

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement blijft jonge Britten opzoeken, ook al is de brexit sinds de jaarwisseling ook in de praktijk een feit. Het parlement blijft hen ook de komende jaren uitnodigen voor schoolexcursies, jongerenbijeenkomsten en onderwijsprogramma's.

Britse middelbare scholen zijn in de toekomst als vanouds welkom in Straatsburg voor een bezoek aan de hoofdzetel van het Europees Parlement. Scholen kunnen ook meedoen aan het 'ambassadeursprogramma', waarbij leraren en leerlingen met hulp van het parlement als EU-ambassadeurs debatten, spellen of andere activiteiten over de EU op touw zetten. En Britse jongerenclubs worden nog steeds uitgenodigd voor het tweejaarlijkse European Youth Event. Eerder besloot het parlement al zijn kantoor in Londen open te houden.

Jonge Britten zijn een stuk EU-gezinder dan oudere generaties. Tegenstanders van de brexit mijmeren zelfs over een terugkeer in de EU zodra de volgende generatie de teugels overneemt.

Het parlement wil niet alleen Britse jongeren blijven trekken. De uitnodigingen zijn ook bedoeld voor de miljoenen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk.

