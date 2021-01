Europese autoverkopen bijna een kwart lager in crisisjaar 2020

dinsdag 19 januari 2021 , 8:00

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is vorig jaar door de coronacrisis met bijna een kwart gedaald. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA was er in december opnieuw sprake van een daling, zij het wat minder sterk dan in de voorgaande maanden.

De auto-industrie kreeg door de coronapandemie een grote klap. Doordat fabrieken in het voorjaar tijdelijk stillagen werden minder auto's afgeleverd en veel dealers sloten tijdelijk de deuren, waardoor de verkoopcijfers kelderden. Zo was er in mei sprake van een halvering van de autoverkopen. In september was er wel weer sprake van enig herstel, maar daarna deelden nieuwe lockdownmaatregelen in veel landen een tweede dreun uit aan de branche.

In december werden er uiteindelijk iets meer dan 1 miljoen auto's geregistreerd. Dat was ruim 3 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In heel 2020 werden er volgens ACEA ruim 9,9 miljoen auto's op kenteken gezet. In 2019 ging het nog om zo'n 13 miljoen voertuigen.

De economische gevolgen van de virusuitbraak hebben de verkopen van personenwagens in Nederland ook flink in de weg gezeten. Hier werden afgelopen jaar ongeveer een vijfde minder wagens geregistreerd, hadden BOVAG en RAI Vereniging onlangs al naar buiten gebracht. In december was er in Nederland wel sprake van een lichte toename van de verkopen. Mogelijk dat de aangescherpte bijtellingsregels per 1 januari hier een rol hebben gespeeld.

