EU-voorzitter Michel: versneld vaccineren heeft prioriteit

BRUSSEL (ANP) - Het versnellen van het vaccineren van burgers als bescherming tegen Covid-19 is de "absolute prioriteit" van de EU. Dat schrijft EU-voorzitter Charles Michel in zijn uitnodiging aan de EU-regeringsleiders en staatshoofden van de 27 lidstaten voor een videotop donderdag vanaf 18.00 uur. "Het meest urgent zijn de vaccins", aldus Michel.

De infectiecijfers en nieuwe, nog besmettelijkere varianten van het coronavirus die overal in Europa opduiken vragen om "uiterste waakzaamheid". Michel roept de regeringen op te blijven testen en besmettingshaarden op te sporen, en onderwijl de grenzen open te houden. Hij wil dat de leiders op de top ervaringen met de coronamaatregelen en de vaccinatiecampagnes uitwisselen en de vooruitzichten van de komende weken bespreken.

"Het vaccinatieproces opent ook het debat over vaccinatiebewijzen", aldus Michel. "We zullen discussiëren over een gezamenlijke aanpak van certificering, en onder welke omstandigheden, indien gepast, inentingsbewijzen gebruikt zouden kunnen worden." Griekenland en andere zuidelijke vakantielanden dringen aan op invoering van een Europees erkend 'coronapaspoort' waarmee ingeënte burgers zonder het overleggen van negatieve testresultaten of quarantaine door de EU kunnen reizen.

