Duitsland positief over toenadering tussen Grieken en Turken

maandag 18 januari 2021

ANKARA (ANP/DPA) - Duitsland is ingenomen met de aangekondigde herstart van de gesprekken tussen Turkije en Griekenland over aanspraken van beide landen op delen van de Middellandse Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas ziet dat "als een goed signaal voor de stabiliteit in de hele regio", zei hij op bezoek bij zijn ambtgenoot Mevlut Cavusoglu in Ankara.

De directe onderhandelingen tussen Athene en Ankara werden in 2016 opgeschort. Ze worden op 25 januari hervat in Istanbul, werd onlangs bekend. Duitsland speelt een bemiddelingsrol en blijft zich inzetten voor een betere verhouding tussen de EU en Turkije.

Griekenland beschuldigt Turkije ervan illegaal naar gas en olie te zoeken bij de Griekse eilanden, terwijl Turkije ervan is overtuigd in zijn recht te staan. De spanningen liepen afgelopen jaar hoog op, waarbij marineschepen van beide landen in aanraking met elkaar kwamen.

De Turkse relatie met de EU verzuurde ondertussen ook verder, mede omdat Turkije maar onderzoeksschepen bleef sturen voor proefboringen in omstreden stukken zee. Het landenblok heeft verdere sancties in voorbereiding, maar heeft besluiten daarover vooruitgeschoven.

Cavusoglu zei dat de dialoog met Athene losstaat van sancties. Hij beschuldigde de Griekse buren ervan te blijven provoceren, waarop Maas beide kemphanen aanmoedigde pragmatisch te zoeken naar oplossingen. Hij ziet een "echte kans" om uit de impasse te komen, erop wijzend dat Turkije als NAVO-land verplicht is ook lastige conflicten uit de weg te ruimen.

President Erdogan wees vorige week op de noodzaak van samenwerking in de oostelijke Middellandse Zee. De langetermijnbelangen van beide kanten zouden daar meer mee zijn gediend dan concurrentie.

