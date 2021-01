Nederland in achterhoede EU met vaccineren

maandag 18 januari 2021 , 13:58

Bron: European Commission

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk ligt op koers om deze maand 1 miljoen mensen te vaccineren tegen het coronavirus. Dat zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran, die ook benadrukte dat er genoeg doses zijn veiliggesteld om voor eind februari 2,4 miljoen Fransen in te enten.

Frankrijk heeft met bijna 3 miljoen coronagevallen het hoogste aantal besmettingen in de EU gemeld, maar loopt achter op vaccinatiegebied. Het ministerie van Volksgezondheid maakte zondag bekend dat ruim 422.000 mensen een prik hebben gehad, terwijl in Italië en Duitsland al meer dan een miljoen mensen zijn ingeënt.

Het tempo waarin wordt gevaccineerd ligt in veel Europese landen politiek gevoelig. De koploper op vaccinatiegebied in de EU is momenteel Denemarken. De Denen hebben volgens een overzicht van nieuwssite Politico zo'n 2,88 procent van de bevolking ingeënt. Frankrijk (0,65 procent), Luxemburg (0,52 procent), Nederland (0,44 procent) en Bulgarije (0,27 procent) zijn volgens die lijst de hekkensluiters.

Minister Véran zei maandag dat al zo'n achthonderd vaccinatiecentra zijn geopend. De Franse autoriteiten hebben deze week ook het vaccinatiebeleid verruimd. Fransen van 75 jaar en ouder en burgers met ernstige gezondheidsproblemen kunnen zich nu ook laten vaccineren.

