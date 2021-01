Europese Commissie hekelt arrestatie Navalni, eist bescherming

maandag 18 januari 2021 , 10:47

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Rusland moet oppositieleider Aleksej Navalni onmiddellijk vrijlaten en zijn veiligheid waarborgen, vindt de Europese Commissie. Het opsluiten van politieke tegenstanders gaat in tegen internationale afspraken, waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen.

Navalni werd zondag in Rusland meteen opgepakt bij zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij was hersteld van een moordaanslag met zenuwgif in zijn vaderland. Brussel verwacht nog altijd dat Rusland die aanslag grondig en onafhankelijk zal laten onderzoeken, brengt Von der Leyen in herinnering.

