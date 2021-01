Navalni naar politiebureau gebracht, VS veroordelen arrestatie

maandag 18 januari 2021 , 1:19

Bron: Julmin/Surendil

MOSKOU (ANP/RTR/DPA/AFP) - De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is na zijn aanhouding op het vliegveld in Moskou overgebracht naar een nabijgelegen politiebureau. Ivan Zhdanov, een bondgenoot van Navalni, heeft dat maandag op Twitter meegedeeld.

De Russische politie hield de politieke activist zondag aan bij de paspoortcontrole na terugkeer in Rusland, nadat hij vijf maanden in Duitsland was na een vergiftiging. Op zijn arrestatie wordt vanuit het buitenland forse kritiek geuit.

De Verenigde Staten hebben bij monde van buitenlandminister Mike Pompeo de actie veroordeeld. "We constateren met grote bezorgdheid dat zijn detentie de laatste is in een reeks pogingen om Navalni en andere oppositieleden en onafhankelijke opiniemakers die kritiek hebben op de Russische autoriteiten het zwijgen op te leggen."

Italië eist dat Navalni per direct wordt vrijgelaten. "De arrestatie van Navalni bij zijn aankomst in Rusland is een zeer serieuze kwestie, die ons zorgen baart. We vragen om de onmiddellijke vrijlating. En we verwachten dat zijn rechten gerespecteerd worden", twitterde minister Luigi Di Maio van Buitenlandse Zaken.

Ook de Europees president Charles Michel en buitenlandchef Josep Borrell uitten al kritiek op de aanhouding, evenals de EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland. Die laatste drie willen dat Europa maatregelen neemt tegen Moskou.

De directeur van Amnesty International in Rusland noemt de arrestatie "nog meer bewijs" dat Rusland hem het zwijgen probeert op te leggen. "Zijn detentie geeft enkel de noodzaak aan om zijn beweringen te onderzoeken dat hij werd vergiftigd door (Russische) agenten die handelden op bevel van de hoogste kringen", aldus Natalia Zviagina.

