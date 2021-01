Internationale kritiek op aanhouding Navalni groeit

maandag 18 januari 2021 , 9:09

Bron: Julmin/Surendil

BERLIJN (ANP/RTR) - De arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalni in Rusland wordt door westerse landen scherp veroordeeld. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas drong maandag aan op de onmiddellijke vrijlating van de politicus. Ook de Verenigde Staten, de Europese Unie, Italië, Frankrijk en andere Europese landen hebben daartoe opgeroepen.

De 44-jarige Navalni blijft volgens de Russische gevangenisdienst in voorarrest zitten tot hij later deze maand voor de rechter verschijnt. De dienst stelde dat de bekende Kremlincriticus zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf die hem was opgelegd vanwege verduistering. Hij had zich vaker moeten melden bij de Russische autoriteiten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verweet de Russische autoriteiten critici de mond te snoeren. De arrestatie van Navalni moet volgens hem in dat licht worden gezien. Ook de beoogde nationale veiligheidsadviseur van aankomend president Joe Biden eiste de vrijlating van de Russische oppositieleider.

De Russische politie arresteerde Navalni zondag nadat hij was teruggekeerd naar zijn thuisland. Dat gebeurde op luchthaven Sjeremetjevo bij Moskou. Zijn toestel was eigenlijk onderweg naar een ander vliegveld, maar de piloot riep kort voor de landing om dat sprake was van "technische problemen". De vlucht kon dus niet landen zoals gepland.

De oppositieleider keek na de landing op Sjeremetjevo in stilte uit het raam en hield de hand vast van zijn echtgenote. Nadat hij het vliegtuig had verlaten, bedankte Navalni tegenover de pers de artsen en verpleegkundigen die hem de afgelopen maanden hebben behandeld in Duitsland. Daar belandde hij in het ziekenhuis nadat hij vorig jaar in Rusland was vergiftigd.

Navalni benadrukte blij te zijn dat hij weer in Rusland was. "Hier woon ik", zei hij. "Ik ben niet bang." Zijn arrestatie volgde bij de paspoortcontrole, waar vier gemaskerde politiemensen hem vroegen mee te lopen. "Houden jullie me aan?", vroeg de oppositieleider. "Jullie houden me aan", herhaalde hij daarna. Na een minutenlange discussie omhelsde Navalni zijn echtgenote en vertrok hij met de politie.

Echtgenote Joelia stond later buiten de luchthaven aanhangers van haar man te woord. "Aleksej zei vandaag dat hij niet bang is. Ik ben ook niet bang. Ik roep jullie allemaal op niet bang te zijn."

