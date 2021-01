EU-landen willen maatregelen tegen Moskou na arrestatie Navalni

zondag 17 januari 2021 , 20:36

VILNIUS (ANP/RTR) - De EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland roepen op tot Europese maatregelen tegen Moskou na de arrestatie van de Russische oppositieleider Navalni. De drie Baltische staten noemen de aanhouding volstrekt onacceptabel.

De drie landen eisen de onmiddellijke vrijlating van Navalni, twitterde de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Landsbergis. "De EU moet snel handelen en als hij niet wordt vrijgelaten, moeten we overwegen maatregelen op te leggen", voegde hij eraan toe.

Ook Europees president Charles Michel vindt de arrestatie onaanvaardbaar. In een tweet roept hij de Russische autoriteiten op Navalni meteen vrij te laten.

De Russische politie hield de politieke activist aan bij de paspoortcontrole nadat hij zondag naar huis was gevlogen, nadat hij vijf maanden in Duitsland was na een vergiftiging.

