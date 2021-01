Kabinet-Rutte III neemt ontslag vanwege toeslagenaffaire

vrijdag 15 januari 2021 , 13:36

Bron: Valerie Kuypers

DEN HAAG (PDC) - De ministerraad besloot op vrijdagmiddag tot het aftreden van het voltallige kabinet. De val van Rutte III komt er in de nasleep van de toeslagenaffaire en komt dus niet onverwacht.

De druk op het kabinet om haar verantwoordelijkheid op te nemen voor het overheidsfalen in de toeslagenaffaire werd alsmaar groter, nadat Lodewijk Asscher gisteren al besloot om zijn lijsttrekkerschap voor de PvdA in te trekken om dezelfde redenen. Het ontslag van het kabinet, twee maanden voor de verkiezingen en midden in de coronacrisis, is grotendeels symbolisch. Het kabinet regeert demissionair verder. Zeker in de aanpak van de coronacrisis zouden geen grote veranderingen plaatsvinden.

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes van de VVD dient per direct zijn ontslag in als minister. Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt zijn post over.

Bron: NOS, rijksoverheid.nl

