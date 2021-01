Export eurolanden bijna op niveau van voor pandemie

vrijdag 15 januari 2021 , 11:04

Bron: flickr/Mike Baird

LUXEMBURG (ANP) - De eurolanden hebben in november 1 procent minder geëxporteerd dan in dezelfde maand van 2019. Daarmee kwam de uitvoer van de eurozone weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

In totaal exporteerden de eurolanden voor 196,7 miljard euro aan goederen in november. De import daalde op jaarbasis met 4,2 procent tot 170,9 miljard euro, waarmee het handelsoverschot neerkwam op 25,8 miljard euro.

Nadat het coronavirus wereldwijd om zich heen begon te grijpen, kelderde de export van de eurozone in april nog met bijna 30 procent. Daarna zette het herstel in. Gemeten over de periode van januari tot en met november ligt de export 10,2 procent lager dan een jaar eerder.

De Europese Unie als geheel exporteerde in november 1,5 procent minder, terwijl de import met 6,2 procent daalde.

