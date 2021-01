Europees vaccinatiecertificaat om reizen te vergemakkelijken

vrijdag 15 januari 2021 , 10:51

DEN HAAG (PDC) - Commissievoorzitster Ursula von der Leyen staat positief tegenover het Griekse initiatief om een Europees 'vaccinpaspoort' in te voeren. Het gaat om een certificaat dat aantoont dat iemand gevaccineerd is tegen het coronavirus. Von der Leyen vindt zo'n uniform certificaat een medische noodzakelijkheid binnen de Europese Unie en erkent het belang ervan voor het vrije verkeer.

Ze reageert hiermee op een voorstel van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Dinsdag maakte hij in een brief aan de commissievoorzitster duidelijk dat wie gevaccineerd is, vrij moet kunnen reizen. Een wederzijds erkend vaccinatiecertificaat zou het Europees toerisme, waar de Grieken zo afhankelijk van zijn, vergemakkelijken. Het voorstel wordt volgende donderdag besproken op een bijeenkomst van de Europese regeringsleiders over de aanpak van de COVID-19-pandemie.

Niet alle lidstaten zijn het eens met zo'n vaccinatiepaspoort. Onder meer Frankrijk, waar de vaccinatiecampagne maar traag op gang komt, vindt dat het vrije verkeer van personen niet afhankelijk mag worden van zo'n certificaat. De Roemeense president Klaus Iohannis vreest dan weer dat het de Europese bevolking in twee groepen zou verdelen.

Bron: EURACTIV, Het Financieele Dagblad

