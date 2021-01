'Frans Timmermans niet in voor lijsttrekkerschap PvdA'

donderdag 14 januari 2021 , 18:01

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Frans Timmermans is niet beschikbaar voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Officieel geeft de huidige eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie geen commentaar op het vertrek van partijleider Lodewijk Asscher vanwege de toeslagenaffaire, maar ingewijden in Brussel zeggen dat Timmermans zijn hoge positie in het dagelijks EU-bestuur niet wil opgeven. Dat zou noch in het belang van Nederland, noch voor dat van de PvdA zijn, klinkt het.

Timmermans is bij de commissie verantwoordelijk voor de Green Deal, de afspraak tussen de EU-leiders om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken en om dat te bereiken versneld de CO2-uitstoot terug te dringen in 2030 tot 55 procent ten opzicht van 1990. Zijn kabinetschef is oud-PvdA-leider Diederik Samsom. Daarmee bezit Nederland, en de partij, een ijzersterke positie op klimaatgebied in Brussel die Timmermans niet uit handen wil geven, zeggen betrokkenen.

Ook zijn er geluiden in de partij die vinden dat met twee topvrouwen, op nummer 2 Kamervoorzitter Khadija Arib en op nummer 3 oud-partijvoorzitter en -minister Lilianne Ploumen, het tijd is voor een vrouw aan het PvdA-roer.

