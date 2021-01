Europese brandstofzwendelbende opgerold

donderdag 14 januari 2021 , 16:11

DEN HAAG (ANP) - De Duitse autoriteiten hebben een einde gemaakt aan een Europees netwerk dat sjoemelde met belastingen bij de verkoop van brandstoffen. Bij de actie waren elf Europese landen waaronder Nederland betrokken. Twee vermeende leiders van de bende zijn opgepakt in Oostenrijk en Polen op verdenking van belastingfraude en witwassen.

Verspreid over Europa werden veertig plekken doorzocht, waarvan tien in Duitse steden als Hamburg, Bremen, Duisburg en Freiburg. De Duitse schatkist liep tegen de 8 miljoen euro mis door de zwendel, meldt de Europese justitiedienst Eurojust, die de actie coördineerde.

Het netwerk opereerde sinds 2018 vanuit Hamburg, waar Duitse, Russische en Poolse verdachten een bedrijf runden dat onder meer antiroest- en smeermiddelen leek te verkopen. Over die producten hoeft geen energiebelasting te worden betaald in Duitsland, maar de onderneming verkocht in werkelijkheid grote hoeveelheden diesel en benzine. Daarover werd geen belasting afgedragen.

Het bedrijf sleet zijn waar in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Met allerlei tussenbedrijfjes werden de geldtransacties aan het zicht van de autoriteiten onttrokken.

