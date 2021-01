Nederland profiteert bescheiden van handelsverdrag Mercosur

donderdag 14 januari 2021 , 15:45

Bron: flickr/Mike Baird

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie zal slechts in "bescheiden mate" profiteren van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en een aantal landen in Zuid-Amerika (Mercosur). Vooral voor de rundvleessector zal het verdrag negatief uitpakken. Door het verdrag verdwijnen veel handelsbarrières.

Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Universiteit en Research in samenwerking met Ecorys, aldus minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het verdrag waar twintig jaar over is onderhandeld omdat nog niet alle documenten beschikbaar zijn.

Het bruto binnenlands product (bbp) zal volgens de onderzoekers met 287 miljoen euro toenemen als Mercosur in 2035 volledig is geïmplementeerd. De handel in geneesmiddelen en machines zal toenemen. Ook varkensbedrijven, vleeskuikenbedrijven en legkippenbedrijven profiteren, net als zuivelbedrijven.

Het verdrag is niet goed voor de Nederlandse producenten in kalfsvlees. Die verliezen 800 miljoen euro, voorspelt het rapport. Producenten van hoge kwaliteit rundvlees zullen hun inkomsten met 700 miljoen per jaar zien dalen.

De Tweede Kamer had om het onderzoek gevraagd. In het rapport zijn de sociale gevolgen en milieueffecten niet zijn meegenomen. In de Kamer is een meerderheid tegen het Mercosur-verdrag met Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Ook in andere EU-lidstaten ligt het verdrag moeilijk.

Terug naar boven