Europese landen langer in aangescherpte lockdowns

woensdag 13 januari 2021 , 14:29

ROME/BERLIJN (ANP/RTR) - Meerdere Europese landen hebben net als Nederland aangekondigd hun lockdownmaatregelen tegen het coronavirus en de besmettelijkere Britse variant daarvan aan te scherpen en verlengen. Algemeen wordt verwacht dat de vaccinatieprogramma’s op zijn vroegst over een paar maanden wat verlossing zullen bieden.

Italië gaat de noodtoestand verlengen tot eind april, kondigde gezondheidsminister Roberto Speranza woensdag aan. Zijn Duitse ambtgenoot Jens Spahn acht het noodzakelijk dat inwoners hun sociale contacten verder inperken.

Duitsland gaat mensen uit risicolanden die het land in willen strikter controleren. Een coronatest wordt voor hen verplicht. Bondskanselier Angela Merkel sluit niet uit dat haar land nog tot begin april in lockdown blijft.

In Frankrijk geldt een avondklok vanaf 20.00 uur en voor veel regio’s vanaf 18.00 uur. De regering bespreekt de optie dat heel Frankrijk de hele avond binnen moet blijven, om verspreiding van de Britse mutatie een halt toe te roepen. Scholen zouden wel open kunnen blijven.

De Belgische regering heeft de coronamaatregelen verlengd tot 1 maart. Bij de zuiderburen zijn nog wel de winkels open.

De beperkingen in Zwitserland worden naar verwachting later woensdag met vijf weken verlengd en verscherpt tot eind februari. Uit eten gaan of cultuur happen zit er voorlopig niet in in het Alpenland.

Uit Polen, waar het aantal besmettingsgevallen stabiliseert, kwam iets positiever nieuws. Een minister sprak de verwachting uit dat de maatregelen daar over een paar weken kunnen worden versoepeld.

In het Verenigd Koninkrijk en ook in Ierland is de infectiegraad als gevolg van de Britse variant erg hoog. Premier Boris Johnson sluit niet uit dat de al stevige lockdownmaatregelen verder worden aangescherpt. Schotland heeft daartoe al besloten.

Terug naar boven