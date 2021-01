ECB-president Lagarde houdt vast aan economische verwachting

woensdag 13 januari 2021 , 12:49

FRANKFURT (ANP/RTR/BLOOMBERG) - President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) houdt voorlopig nog vast aan de verwachting die in december werd uitgesproken over de economische groei van de eurozone dit jaar. Door de steeds strengere en langere lockdownmaatregelen tegen het voortwoekerende coronavirus kunnen die prognoses onder druk komen te staan.

De ECB kwam vorige maand met een nieuwe groeiverwachting voor het eurogebied in 2021 met 3,9 procent. Deze voorspelling is volgens Lagarde nog steeds "geloofwaardig". Bij die prognose werd door de ECB rekening gehouden met de nieuwe lockdowns tegen de tweede coronagolf. Maar de uitrol van vaccins verloopt langzaam en het aantal besmettingen blijft stijgen, met dus nog strengere maatregelen in veel Europese landen.

Lagarde zei wel dat bepaalde onzekerheden die de vooruitzichten vertroebelden nu zijn verdwenen zoals de brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en het begin van vaccinaties. Ze gaf aan dat er nog steeds een noodzaak blijft voor monetaire en fiscale steun voor de economie. Volgende week is er een beleidsvergadering van de ECB, die vorige maand zijn opkoopprogramma voor obligaties nog vergrootte.

Overigens denken steeds meer economen dat de economie van de eurozone waarschijnlijk in een recessie zal belanden vanwege de striktere lockdowns. Volgens voorspellingen van persbureau Bloomberg zal het eurogebied dit kwartaal met 4,1 procent krimpen, terwijl eerder een plus van 1,3 procent werd voorspeld. Voor het vierde kwartaal van 2020 zou de krimp moeten uitkomen op 1,5 procent. Van een technische recessie is sprake bij twee kwartalen met economische krimp op rij.

Terug naar boven