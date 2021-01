Advies aan EU-hof: niet alleen Ierland mag Facebook aanpakken

woensdag 13 januari 2021 , 11:18

Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

LUXEMBURG (ANP) - Facebook is in de Europese Unie niet alleen verantwoording schuldig aan Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van de techreus staat, vindt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie. Ook privacywaakhonden van andere EU-landen kunnen Facebook aanpakken, meent hij.

Het Luxemburgse hof moet zich uitspreken over een Belgische rechtszaak tegen Facebook. De Belgische evenknie van de Autoriteit Persoonsgegevens wil dat het sociale netwerk stopt met het volgen van het surfgedrag van niet-gebruikers. Maar Europese regels schrijven voor dat België zulke kwesties aan de Ierse autoriteiten moet overlaten, hield Facebook vol.

Dat is de advocaat-generaal van het Europees hof niet met Facebook eens. Ook rechters van andere lidstaten mogen zich in sommige gevallen over Facebooks handel en wandel buigen, vindt hij, ook al heeft Ierland in beginsel het voortouw. Dat kan wel alleen als het om "grensoverschrijdende" zaken gaat en Ierland er bijvoorbeeld zelf geen werk van maakt.

Het advies van de advocaat-generaal weegt doorgaans zwaar, al volgt het hof het niet altijd.

Terug naar boven