Productie industrie eurozone toont verder herstel van crisis

woensdag 13 januari 2021 , 11:16

Bron: © Liesbeth Weijs

LUXEMBURG (ANP) - De industrie van de eurozone is ook in november verder hersteld van de klappen eerder dat jaar door de coronacrisis. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat steeg de industriële productie die maand met 2,5 procent in vergelijking met oktober, wat sterker is dan economen hadden verwacht.

Kenners hadden in doorsnee op een toename van de productie met 0,2 procent gerekend. In oktober steeg de productie met 2,3 procent. In maart en april van 2020 stond die nog zwaar onder druk door de virusuitbraak omdat bijvoorbeeld fabrieken werden gesloten, maar sindsdien is er sprake van gestaag herstel. Het is nu wel de vraag welke impact de nieuwe lockdowns in veel Europese landen gaat hebben op de industrie.

Volgens Eurostat nam in november vooral de productie van kapitaalgoederen zoals bedrijfsmachines toe, maar waren minnen te zien bij consumentengoederen en bij energieproductie.

Voor de gehele Europese Unie werd door Eurostat een plus van 2,3 procent gemeten. In oktober groeide de industriële productie in de EU met 2 procent.

