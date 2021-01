Prijzen voor Schotse vis onderuit door grensgedoe brexit

woensdag 13 januari 2021 , 10:01

LONDEN (ANP) - De prijzen van vis die is gevangen in Schotland staan sterk onder druk vanwege grensvertragingen bij het transporteren naar de Europese Unie door de brexit. Door bureaucratische rompslomp duurt het erg lang voordat de vis kan worden verkocht in bijvoorbeeld Frankrijk. Volgens de Britse krant Independent hebben vissers daardoor grote voorraden die dreigen te verrotten en worden deze tegen dumpprijzen verkocht.

Op de grote vismarkt in de Schotse plaats Peterhead zouden sommige visproducten zelfs voor 80 procent onder de normale niveaus worden aangeboden door wanhopige vissers. Schotse visexporteurs zeggen dan ook dat de prijzen zijn ingestort, ook omdat kopers van het Europese vasteland graag zo vers mogelijke vis of zeevruchten willen. Partijen vis zouden worden afgewezen omdat de vis niet vers genoeg meer is.

Om gedoe aan de grens te voorkomen en direct spullen te kunnen verkopen op de Europese interne markt, gaan sommige Schotse vissers nu zelfs vissen in de wateren van Denemarken. Vis uit Denemarken kan dan direct via de weg worden vervoerd naar Frankrijk en Spanje, zonder controles aan de grens.

Visserij en de toegang van vissers uit de EU tot Britse viswateren waren een van de grootste struikelblokken in de brexitonderhandelingen.

