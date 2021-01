donderdag 31 december 2020 , 14:27

DEN HAAG (PDC) - Op 28 december is in zijn woonplaats Huizen Wim van Velzen overleden. Hij was tien jaar lid van het Europees Parlement (1989-1999). Daarvoor was hij onder meer partijsecretaris en wethouder.

Bron: ANP

