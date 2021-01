EU: Tsjechië subsidieert ten onrechte rijke boer

dinsdag 12 januari 2021 , 18:20

BRUSSEL (ANP) - Tsjechië geeft rijke boeren ten onrechte staatssteun, denkt de Europese Commissie. Ze gaat de Tsjechische landbouwsubsidies nader onderzoeken. Zulke steun ligt in het Centraal-Europese land onder het vergrootglas sinds de premier in opspraak is omdat hij zich daarmee zou hebben verrijkt.

Tsjechië hielp grote boerenbedrijven met investeringen, terwijl zulke hulp is voorbehouden aan kleinere boeren, constateert de Europese Commissie. Grote boeren werden onterecht aangemerkt als mkb-bedrijven en konden zo meedoen.

Ook met voorgenomen staatssteun voor het verzekeren van vee en gewassen gaat het mis. Grote bedrijven mogen daarop van de EU in principe aanspraak maken, maar dan moet wel zijn aangetoond dat ze zonder hulp geen verzekering zouden afsluiten. Maar Tsjechië wil boeren subsidiëren die al een verzekering hebben.

De Tsjechische premier Andrej Babis ligt in eigen land en in Brussel onder vuur omdat er bedenkelijk veel Brussels en Praags geld naar zijn landbouw- en zakenimperium zou vloeien. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat Babis zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en wil mogelijk miljoenen terugeisen van diens miljardenbedrijf Agrofert, lekte enkele maanden geleden uit.

