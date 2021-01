Gestolen documenten EMA staan online

dinsdag 12 januari 2021 , 16:27

Bron: © European Union, ????

AMSTERDAM (ANP) - Documenten die in december waren gestolen tijdens een cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn online gezet. "De autoriteiten nemen de noodzakelijke stappen", laat de in Amsterdam gevestigde organisatie dinsdag weten. Het is niet bekend waar ze staan, of de documenten te koop worden aangeboden en wat er in de documenten te zien is.

De cyberaanval gebeurde begin december. Het is niet bekend wie achter de aanval zit en wat precies het motief is. De aanvallers waren volgens het EMA uit op gegevens over geneesmiddelen en vaccins tegen het coronavirus. Zo konden ze documenten van farmaceut Pfizer over de tests van het coronavaccin inzien.

Het EMA beoordeelt middelen voordat ze in de Europese Unie op de markt mag worden gebracht. Het heeft inmiddels positieve oordelen gegeven over het coronavaccin van Pfizer en BioNTech en over het vaccin van Moderna. De Europese Commissie nam dat oordeel over en liet de vaccins toe. Het EMA kijkt momenteel naar een aanvraag voor een derde vaccin, van AstraZeneca.

Terug naar boven