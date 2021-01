Fraudedienst EU onderzoekt misstanden bij Europese grenswacht

dinsdag 12 januari 2021 , 13:25

WARSCHAU (ANP) - De fraudewaakhond van de Europese Unie heeft de Europese grenswacht op de korrel. Er is een onderzoek ingesteld naar misstanden bij Frontex, bevestigt fraudebestrijdingsdienst OLAF.

OLAF wil niet zeggen om wat voor misstanden het zou gaan en wijst erop dat nog niet vaststaat dat de dienst in de fout is gegaan. Volgens nieuwssite Politico onderzoekt OLAF of Frontex zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag tegen personeel en aan het illegaal terugsturen van migranten.

Onderzoekers van OLAF hebben de kantoren van de directeur van Frontex en zijn rechterhand doorzocht, meldt Politico op gezag van ingewijden. Sinds begin december zouden medewerkers worden ondervraagd. Het hoofdkantoor zit in Warschau.

Frontex is al langer in opspraak. De dienst heeft volgens critici meermaals weggekeken of zelfs een aandeel gehad in zogeheten 'pushbacks' op zee tussen Griekenland en Turkije. De Griekse kustwacht zou onder de ogen van Frontex op gewelddadige wijze boten met migranten en vluchtelingen hebben teruggestuurd.

OLAF bestrijdt niet alleen fraude, maar ook ernstig wangedrag van EU-functionarissen. Er loopt al onderzoek van de Europese Ombudsman naar Frontex.

