AstraZeneca: na goedkeuring heel snelle levering vaccins

dinsdag 12 januari 2021 , 13:25

Bron: European Commission

ZOETERMEER (ANP) - Als het coronavaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford in de Europese Unie is goedgekeurd, dan kan dat "heel snel" aan Europese landen worden geleverd. "De productie loopt al, dus het is dan een kwestie van afvullen en distribueren", geeft een woordvoerder van het farmaceutische bedrijf aan.

Het Brits-Zweedse AstraZeneca heeft een aanvraag voor goedkeuring van zijn vaccin ingediend bij de Europese medicijnwaakhond EMA. Die heeft laten weten mogelijk eind deze maand een oordeel te hebben over het middel. Tot nu toe zijn alleen de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna goedgekeurd voor gebruik in de EU.

Nederland en andere Europese landen hebben in oktober alvast 300 miljoen doses besteld bij AstraZeneca. Het middel hoeft niet op zeer lage temperaturen te worden bewaard, zoals met name bij het Pfizer-vaccin wel het geval is. Ook zou het goedkoper zijn.

