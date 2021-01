Nederland heeft weer stem in bestuur Europese Investeringsbank

dinsdag 12 januari 2021 , 12:55

Bron: Wikimedia / Palauenc05 / CC BY-SA 3.0

LUXEMBURG (ANP) - Nederland is weer vertegenwoordigd in de top van de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg. Namens de Benelux-landen is voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters officieel benoemd tot vicepresident van de EU-instelling.

Sinds het mandaat van de Nederlander Pim van Ballekom in januari 2018 afliep was er geen vicepresident meer uit deze regio. Nederland deelt de Europese topfunctie met België en Luxemburg, maar de stoel bleef tot grote ergernis van de Nederlandse regering sinds Ballekoms vertrek lange tijd leeg.

De aanstelling werd gecompliceerd door een benoemingscarrousel onder de regering-Michel in België. Uiteindelijk droeg de nieuwe Belgische premier Alexander De Croo kort na zijn aantreden in oktober Peeters voor als opvolger van van Ballekom.

Peeters was van 2007 tot 2014 minister-president van Vlaanderen. Later was hij Belgisch vicepremier en minister van werk en economie in de federale regering. Sinds 2019 zat hij in het Europees Parlement. Van Ballekom was vicepresident van de EIB van 2012 tot 2018 en zit intussen namens de VVD in de Eerste Kamer.

De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa. In 2019 stelde de EIB bijna 2,5 miljard euro beschikbaar voor projecten in Nederland, in de gezondheidszorg, het mkb en op het gebied van energiebesparing.

