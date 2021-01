Huishoudens in eurozone blijven nog veel sparen vanwege crisis

dinsdag 12 januari 2021 , 11:23

LUXEMBURG (ANP) - Huishoudens in de eurozone blijven nog steeds veel geld sparen omdat vanwege de coronapandemie bijvoorbeeld minder op vakantie wordt gegaan, buiten de deur wordt gegeten of omdat mensen geld apart zetten vanwege onzekerheid over de crisis. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat.

De zogenoemde spaarquote, het deel van het netto-inkomen dat op de spaarrekening wordt gezet, kwam in de eurozone in het derde kwartaal uit op meer dan 17 procent. Dat is wel beduidend minder dan de bijna 25 procent die in het tweede kwartaal werd gemeten, maar is nog steeds het op één na hoogste niveau sinds het begin van de metingen. In de voorgaande jaren bewoog die graadmeter rond de 12 procent.

Het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis zorgt ook voor besparingen voor huishoudens, bijvoorbeeld omdat tijdens de reis naar werk geen koffie wordt gekocht of een broodje voor de lunch in de bedrijfskantine ook niet meer nodig is.

