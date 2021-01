'Recessie voor economie eurozone door lockdowns'

dinsdag 12 januari 2021 , 10:34

LONDEN (ANP/RTR) - De economie van de eurozone zal waarschijnlijk in een recessie belanden omdat door de nieuwe lockdowns tegen het coronavirus nu krimp wordt voorspeld voor het eerste kwartaal van dit jaar, na de neergang in het vierde kwartaal. Eerder werd voor deze periode juist op groei gerekend door economen.

Volgens voorspellingen van persbureau Bloomberg zal de economie van het eurogebied dit kwartaal met 4,1 procent krimpen, terwijl eerder een plus van 1,3 procent werd voorspeld. Voor het vierde kwartaal van 2020 zou de krimp moeten uitkomen op 1,5 procent. Van een technische recessie is sprake bij twee kwartalen met economische krimp op rij.

Dankzij de vaccinaties tegen het coronavirus in Europa en versoepeling van lockdowns kan in het tweede kwartaal een groei mogelijk worden van 4,8 procent en 3,1 procent in het derde kwartaal, denken economen.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zei dinsdag dat het uitdagend zal worden voor Frankrijk om aan zijn groeivoorspelling van 6 procent dit jaar te kunnen voldoen. Dat hangt volgens hem af hoe snel vaccins kunnen worden toegediend.

