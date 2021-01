EMA: aanvraag binnen voor goedkeuring AstraZeneca-vaccin in EU

dinsdag 12 januari 2021 , 12:58

gewijzigd

Bron: © European Union, 2020

AMSTERDAM (ANP) - De Europese medicijnwaakhond EMA heeft een aanvraag binnen om het coronavaccin van AstraZeneca en Oxford ook toe te laten in de EU. Het Europees Geneesmiddelenbureau meldt dat er mogelijk op 29 januari een oordeel ligt over het middel.

Het Europees Geneesmiddelenbureau brengt formeel alleen een advies uit over toelating. De Europese Commissie heeft uiteindelijk het laatste woord, maar volgt naar verwachting de aanbeveling van de in Amsterdam gevestigde toezichthouder.

Het vaccin kan "mogelijk tegen het eind van de maand worden toegelaten", zegt de hoogste verantwoordelijke ambtenaar van de commissie. Al is het EMA helemaal eigen baas, benadrukt Sandra Gallina. Eerdere coronavaccins met de zegen van het EMA kregen nog dezelfde dag het fiat van de commissie.

Het EMA gaf eerder groen licht voor het gebruik van twee andere coronavaccins. Het gaat om middelen van BioNTech/Pfizer en Moderna. De toezichthouder zegt het coronavaccin van AstraZeneca versneld te kunnen beoordelen omdat het al gegevens over het middel heeft bekeken.

In het Verenigd Koninkrijk worden al mensen ingeënt met het vaccin van AstraZeneca en Oxford. Dat land had ook een wereldprimeur toen het begin december het Pfizer-vaccin in gebruik nam.

Terug naar boven