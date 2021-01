EU-leiders vergaderen op 21 januari weer over corona

vrijdag 8 januari 2021 , 13:24

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De 27 EU-leiders houden op 21 januari weer een top via videoverbinding over de coronapandemie. EU-voorzitter Charles Michel zal de vergadering over het coördineren van de strijd tegen Covid-19 leiden, tweet zijn woordvoerder.

De 27 overleggen vaker over de pandemie sinds de Duitse bondskanselier Angela Merkel in oktober suggereerde dat ze van elkaars ervaringen kunnen leren en de klokken gelijk moeten zetten. Premier Mark Rutte en zijn collega's erkenden dat ze bij de uitbraak van het virus in het voorjaar beter hadden kunnen samenwerken.

Op hun laatste fysieke bijeenkomst in Brussel begin december vroegen de leiders de Europese Commissie uit te werken hoe ze elkaars uitslagen van coronatests wederzijds erkennen. Ook willen ze meer samenwerken bij het verstrekken van inentingsbewijzen en het intrekken van reisbeperkingen als de coronapandemie dat toelaat.

