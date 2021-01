EU-president Michel noemt Trump al verleden tijd

donderdag 7 januari 2021 , 22:49

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/Belga) - De president van de Europese Unie Charles Michel heeft Donald Trump "al verleden tijd" genoemd in een interview met de Belgische omroep RTBF. Trumps presidentschap in de Verenigde Staten zit er over twee weken op en na de bestorming van het Capitool heeft hij veel politieke steun verloren.

"De pagina Donald Trump is omgeslagen, het is al verleden tijd op het internationale toneel", aldus Michel. "Het is aan het Congres om te bepalen op welke manier het de komende dertien dagen zal werken."

Michel noemt het samenbrengen van het Amerikaanse volk de grootste uitdaging voor Joe Biden, de nieuwe president. De EU-president zegt dat wat woensdag gebeurde, "geen complete verrassing" was, gezien Trumps gedrag in de afgelopen vier jaar.

De Belg zegt dat het de laatste vier jaar lastig samenwerken was met de VS, historisch gezien een belangrijke bondgenoot van Europa. "Op vlak van stijl, gedrag en acties heeft de regering-Trump grens na grens overschreden", aldus de voormalige premier van België, "tot de climax van woensdag".

