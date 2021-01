EU-burgerinitiatief voor verbod sommige biometrische toepassingen

donderdag 7 januari 2021 , 14:09

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat een burgerinitiatief registreren over bepaalde toepassingen van biometrische technologie, zoals systemen voor gezichtsherkenning. De indieners willen dat het dagelijks EU-bestuur een einde maakt aan het willekeurig gebruik van biometrische technologie voor massasurveillance of het monitoren van bijvoorbeeld minderheden.

Privacy-activisten maken zich steeds meer zorgen over de opmars van biometrische toepassingen waarmee burgers bijvoorbeeld door de politie, hun werkgever of in de supermarkt geïdentificeerd en in de gaten kunnen worden gehouden.

De registratie in Brussel betekent niet dat de commissie nu al wetgeving gaat voorbereiden. De initiatiefnemers moeten binnen zes maanden een actie beginnen om een miljoen handtekeningen te verzamelen van burgers in minstens zeven EU-landen die het voorstel steunen. Daar is een jaar de tijd voor. Dan zal de commissie binnen zes maanden besluiten of ze er mee aan de slag gaat.

Vorige maand leidde een massaal pleidooi vanuit de bevolking voor het eerst tot Brusselse wetgeving. Het betrof het Europese burgerinitiatief Right2Water, voor beter en voor iedereen toegankelijk kraanwater in de EU. Het initiatief werd door meer dan 1,8 miljoen Europeanen ondersteund.

