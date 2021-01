WhatsApp en Facebook mogen in de EU geen data uitwisselen door EU-gegevensbescherming

donderdag 7 januari 2021 , 12:02

DEN HAAG (PDC) - Vanaf 8 februari 2021 gaat WhatsApp meer gebruikersgegevens delen met Facebook. Dit zal gevolgen hebben voor de persoonsgegevens van WhatsApp-gebruikers over de hele wereld, maar niet voor gebruikers in de EU. Als gevolg van de AVG, de Europese regels voor databescherming, is de datadeling namelijk verboden. In Europa zal WhatsApp dus gaan werken met alternatieve gebruikersvoorwaarden.

Door de nieuwe voorwaarden kan een WhatsApp-account aan Facebook worden gekoppeld. Het is nog niet duidelijk hoe Facebook die informatie gaat gebruiken, maar zeker is dat Facebook meer van gebruikers te weten gaat komen. Sinds de overname van Whatsapp door Facebook in 2014 zijn er continue zorgen dat de chatapp niet meer zo veilig is als voorheen.

De overname van WhatsApp door Facebook werd door de Europese marktwaakhond destijds goedgekeurd op voorwaarde dat er geen informatie tussen beide platforms werd uitgewisseld.

