Daling winkelverkopen eurozone in november door nieuwe lockdowns

donderdag 7 januari 2021

LUXEMBURG (ANP) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in november behoorlijk gedaald door de nieuwe lockdowns in onder meer Frankrijk en België tegen de tweede coronagolf. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat nam de verkoop van autobrandstof duidelijk af omdat mensen weer massaal vanuit huis gingen werken en veel meer thuisbleven. Ook de verkoop van kleding en schoeisel zakte flink in door verplichte winkelsluitingen.

In totaal daalden de detailhandelsverkopen in het eurogebied die maand met 6,1 procent in vergelijking met oktober, toen de verkopen nog met 1,4 procent stegen. De verkopen van webwinkels namen wel toe.

Voor de gehele Europese Unie werd een daling van de winkelverkopen met 5 procent gemeten. Binnen de EU waren de sterkste dalingen te zien in Frankrijk (min 18 procent), België (min 15,9 procent) en Oostenrijk (min 9,9 procent). Voor Nederland werd door Eurostat een plus van 2,6 procent gemeten.

