Internationale bezorgdheid over onrust in Washington

Bron: The Council of the European Union

WASHINGTON (ANP/RTR) - De onrust in het Amerikaanse Capitool wordt ook buiten de Verenigde Staten met grote bezorgdheid gevolgd. Belangrijke internationale bestuurders benadrukken dat de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten gerespecteerd moet worden.

De Britse premier Boris Johnson sprak over een schandalige vertoning in het Amerikaanse Congres. "De Verenigde Staten staan voor democratie in de hele wereld. Het is nu cruciaal dat er een vreedzame en ordelijke machtsoverdracht is", benadrukte hij.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei op Twitter dat opruiend taalgebruik leidt tot geweld. Hij zei dat president Donald Trump en zijn aanhangers het besluit van het Amerikaanse volk moeten respecteren. Maas merkte ook op dat de "vijanden van democratie" blij zullen zijn met de beelden van de chaos in de Amerikaanse hoofdstad.

NAVO-topman Jens Stoltenberg sprak over "schokkende beelden" uit Washington. "De uitslag van deze democratische verkiezing moet gerespecteerd worden", zei de Noor op Twitter nadat aanhangers van Trump het Capitool hadden bestormd. Daar zou de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden worden bekrachtigd.

De Canadese premier Justin Trudeau zei vertrouwen te hebben in de kracht van Amerikaanse democratische instituties. Hij sprak de hoop uit dat de situatie snel normaliseert. "We maken ons uiteraard zorgen en we volgen de situatie op de voet", zei hij tegen een Canadese radiozender.

De voorzitter van de buitenlandcommissie van het Duitse parlement geeft Donald Trump de schuld. "Dit geweld is de vrucht van de antidemocratische hetze van Trump tegen de instituties van de Amerikaanse democratie", twitterde Norbert Röttgen.

EU-president Charles Michel is in "shock". Hij noemt het Amerikaanse Congres een "tempel van democratie". De voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders zegt erop te vertrouwen dat de machtsoverdracht aan Joe Biden vreedzaam zal verlopen.

Eu-buitenlandchef Josep Borrell sprak van een "ongeziene aanval op de Amerikaanse democratie. Dit is niet Amerika. De verkiezingsresultaten moeten volledig worden gerespecteerd. De kracht van de Amerikaanse democratie zal zegevieren over extremistische individuen."

Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli noemt de beelden uit Washington op Twitter "zeer verontrustend". "De stemmen van de burgers moeten worden gerespecteerd", schrijft hij. "We zijn ervan overtuigd dat de Verenigde Staten ervoor zullen zorgen dat de regels van de democratie worden beschermd."

De Belgische premier Alexander de Croo is ook geshockeerd. Hij heeft de gebeurtenissen bij het Capitool met "ongeloof" bekeken, maar zegt er vertrouwen in te hebben dat de "sterke instituties van de Verenigde Staten dit uitdagende moment zullen overwinnen". De Croo sprak volle steun uit aan Biden.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian heeft de bestorming van het Capitool een "ernstige aanval op de democratie" genoemd.

