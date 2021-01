EU: oppositieleider Guaidó blijft vertegenwoordiger volkswil in Venezuela

woensdag 6 januari 2021 , 17:19

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie blijft de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó en zijn collega's zien als laatste gekozen vertegenwoordigers van het Venezolaanse volk. Ook al is dinsdag een nieuw parlement aangetreden, zonder Guaidó en de zijnen.

De oppositie ontbreekt in het nieuwe parlement omdat zij de verkiezingen in december boycotte. Die waren niet eerlijk, vindt ook de EU. De unie liet al eerder weten de uitslag niet te erkennen.

"We zullen onze relatie behouden met alle politieke en maatschappelijke krachten die streven naar de terugkeer van de democratie in Venezuela", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell nu. "In het bijzonder met Juan Guaidó en andere vertegenwoordigers van het scheidende parlement, dat de laatste vrije uitdrukking was van Venezolanen in verkiezingen."

De unie noemt Guaidó evenwel geen interim-president, de titel die hij zichzelf heeft aangemeten en door bijvoorbeeld Nederland is erkend.

