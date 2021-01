Europese Commissie stemt ook in met coronavaccin Moderna

woensdag 6 januari 2021 , 17:55

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. "Het Moderna Covid-19-vaccin is goedgekeurd voor gebruik door de commissie, het tweede in de EU. Snelle vaccinaties moeten nu volgen", twittert EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid).

Het dagelijks EU-bestuur heeft het laatste woord over markttoelating in de EU en volgt met zijn besluit het zwaarwegende advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat eerder woensdag positief oordeelde over het Moderna-vaccin. Het is na het vaccin van Pfizer en BioNTech het tweede vaccin dat in Europa kan worden ingezet tegen het coronavirus.

"Met dit vaccin van Moderna hebben we er 160 miljoen doses bij", stelt commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een verklaring. "En er zullen meer vaccins komen. Europa heeft bijna twee miljard doses van potentiële Covid-19-vaccins veiliggesteld. We zullen meer dan genoeg veilige en effectieve vaccins hebben om alle Europeanen te beschermen."

De commissie heeft de levering van zo'n twee miljard vaccins bij zes verschillende farmaceuten onderhandeld namens de lidstaten, onder voorwaarde dat die vaccins worden goedgekeurd door het EMA. Daarvan zijn nu 300 miljoen doses van het Pfizer-vaccin en 160 miljoen van Moderna beschikbaar voor de EU, die bijna 448 miljoen inwoners telt. De commissie is in gesprek met Pfizer/BioNTech over de mogelijke aankoop van meer doses.

