Leveringsproblemen voedingsmiddelen in Ierland door brexit

woensdag 6 januari 2021 , 9:14

Bron: © European Union, 2016

LONDEN (ANP) - De Europese en Britse voedingssector maken zich grote zorgen om de gevolgen van de brexit. In de Britse zakenkrant Financial Times waarschuwen ze dat leveringsproblemen kunnen ontstaan. Het probleem zit hem in voedingsmiddelen uit de EU die via een Brits distributiecentrum naar Ierland of het Europese vasteland wordt vervoerd. Door regels van de Europese Unie worden die goederen dan als Brits gezien, ook als ze door een bedrijf uit de EU gemaakt zijn. Dat levert extra kosten en papierwerk op.

Door die extra kosten gaan bedrijven mogelijk de levering van producten aan Ierland stopzetten, verwacht Dominic Goudie van de Britse sectororganisatie Food and Drink Federation. Veel Europese bedrijven sturen nu nog hun producten voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland naar dezelfde distributiecentra in dat eerste land, waarna de producten voor Ierland worden doorgestuurd. Ierse bedrijven hanteren de omgekeerde route.

Een functionaris van de EU zegt tegen de krant dat de levensmiddelenindustrie zich aan moet passen. "Je kan niet verwachten dat de brexit geen gevolgen heeft. Het Verenigd Koninkrijk zal geen distributiepunt voor de Europese Unie meer zijn."

Het transport van goederen tussen Ierland en het Franse vasteland zal mogelijk veel vaker via directe veerboten verlopen. Het aantal verbindingen en afvaarten daarvan wordt uitgebreid.

Terug naar boven