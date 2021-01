Comité EMA praat verder over coronavaccin Moderna

woensdag 6 januari 2021 , 3:30

Bron: © European Union, 2020

AMSTERDAM (ANP) - Het beoordelingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) praat woensdag verder over de veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Of het comité tot een eindoordeel zal komen, hangt mede af van de antwoorden die Moderna geeft op openstaande vragen. Maandag bleef een definitieve conclusie nog uit.

"Er waren nog diverse open eindjes. Die moeten wel goed worden ingevuld. Dat is hoe het werkt", licht een woordvoerster van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toe. Het CBG praat namens Nederland mee over het vaccin. Het college had maandag ingeschat dat een eindbeoordeling er mogelijk die dag al inzat, maar een definitief oordeel bleef uit. Voorzitter Ton de Boer legde tijdens een persconferentie uit dat het comité meer tijd nodig heeft om "zorgvuldig tot een oordeel te komen". "Normaal doen we over die beoordelingen anderhalf jaar", zei hij. In het comité zitten vertegenwoordigers van de medicijnautoriteiten van de 27 EU-lidstaten.

De woordvoerster van het CBG voegt eraan toe dat het "niet gek of uitzonderlijk is" dat in een eerste gespreksronde nog geen goedkeuring komt. "Nu ligt er een vergrootglas op en is het een teleurstelling als een eindoordeel nog uitblijft, maar dit is hoe het werkt." De online bijeenkomst van het zogeheten geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP begint rond het middaguur.

Het vaccin van Moderna kan het tweede worden dat tot de Europese markt wordt toegelaten. Voor de kerst keurde de EU al een eerste coronavaccin goed, van Pfizer en BioNTech. Het vaccin van Moderna is tot nog toe goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada voor gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder.

De Europese Commissie heeft het laatste woord over de toelating. Het oordeel van het EMA is een zwaarwegend advies.

Het Moderna-vaccin is onderdeel van de Nederlandse vaccinatiestrategie. Als het wordt goedgekeurd, kan Nederland in de komende maanden rekenen op in totaal 6,2 miljoen doses. Iedereen heeft twee prikken nodig voor goede bescherming tegen het virus.

