EU geeft atoomakkoord met Iran nog niet op

dinsdag 5 januari 2021 , 13:06

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie geeft het atoomakkoord met Iran nog niet op, ook al schendt Iran de afspraken door weer uranium te verrijken. De unie gaat haar "inspanningen verdubbelen" om de overeenkomst in leven te houden, zegt de woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell.

De EU is "erg ongerust" over het besluit van de regering in Teheran om het verrijken van uranium in een ondergronds centrum bij het plaatsje Fordow te hervatten. Dat is "een belangrijke afwijking" van Irans verplichtingen. Maar in het atoomakkoord zijn "strenge controlemaatregelen" afgesproken die "nog altijd overeind staan", benadrukt de EU in dezelfde adem.

Daarom zal de EU zich nog extra inspannen om "alle ondertekenaars" van het akkoord zover te krijgen dat ze de afspraken naleven, aldus de woordvoerder. Iran klaagt dat de Verenigde Staten de overeenkomst als eerste hebben geschonden en Teheran nu dus in zijn recht staat.

De Amerikaanse regering van scheidend president Donald Trump heeft het atoomakkoord opgezegd en wil er vanaf. De EU en andere deelnemers proberen het juist te behouden.

Terug naar boven