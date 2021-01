EU: Bosnië offert levens migranten voor interne machtsstrijd

maandag 4 januari 2021 , 16:20

BRUSSEL (ANP) - Bosnië moet onmiddellijk ophouden een onderlinge machtsstrijd te voeren ten koste van ontheemde migranten, vindt de Europese Unie. Anders worden de kansen van het Balkanland op het EU-lidmaatschap er niet groter op.

Duizenden migranten zitten in Bosnië in de vrieskou sinds een opvangkamp is afgebrand en de lokale autoriteiten weigeren nieuw onderdak te verschaffen. De EU maande de Bosnische autoriteiten "al vóór Kerstmis" meermaals om de migranten te helpen, maar tot dusver zonder resultaat, constateert een woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Het door de regering voorgenomen nieuwe kamp moet er nú komen, zegt hij. "Mensenlevens kunnen niet worden opgeofferd voor interne politieke gevechten om de macht." Hij waarschuwt dat Bosnië, als het nog altijd wil toetreden tot de EU, zich dan ook zo moet gedragen. "Dit alles heeft een negatief effect op het beeld van Bosnië in EU-landen."

